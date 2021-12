RZ-Kommentar: Diese Menschen machen Mut

Die Corona-Pandemie hält uns alle seit 22 Monaten im Würgegriff. Mal lässt sie lockerer, wir holen Luft, und dann schnürt sie uns wieder die Kehle zu. Das Hin und Her geht an keinem spurlos vorbei, jeder hat sein Pandemie-Päckchen zu tragen.

Mut macht mir bei all der Ungewissheit, dass es unzählige Menschen in unserer Stadt und Region gibt, die sich für uns alle engagieren, damit der Würgegriff endlich platzt. Das sind Menschen wie Christine Schmitz und Ursula Opielka, die in der Impfstelle in Lützel mitarbeiten, jede auf die ihr mögliche Weise. Die sich aufraffen, etwas zu tun, damit sich an unserer Lage etwas ändert. Diese Menschen schenken Hoffnung, dass alles gut werden kann – und können für jede und jeden von uns ein Vorbild sein.

