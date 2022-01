RZInside Spezial: Neue Podcast-Folge zur Flutnacht im Ahrtal

Bei „RZInside“, dem Podcast der Rhein-Zeitung, spricht Volontär Finn Holitzka mit Redakteuren unserer Zeitung über außergewöhnliche Momente ihrer journalistischen Arbeit. In einer Spezialfolge geht es um die Nacht der Flutkatastrophe im Ahrtal.

Gemeinsam mit Nina Borowski, Leiterin der Digital-Redaktion, geht Finn Holitzka der Frage nach: Was geschah in der Nacht des 14. Juli 2021 im Ahrtal? Wer von den Verantwortlichen wusste wann was? Und vor allem: Warum wurden die Menschen nicht früher gewarnt?

Chronologie einer Katastrophe: Was geschah am Abend des 14. Juli im Ahrtal?

Hier gibt es die Daten und Zahlen, die in der RZInside Spezialfolge genannt werden, nochmal zum Nachlesen: