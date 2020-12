Archivierter Artikel vom 18.11.2020, 18:29 Uhr

Runkel: Ohne Jäger kann Wiederbewaldung nicht gelingen Um den Wald zukunftsfähig zu machen, braucht es laut Monika Runkel, Leiterin des Forstamtes Hachenburg/Forstliches Bildungszentrum RLP die Anstrengung und die Kooperation vieler Akteure. Dazu zählen Runkel zufolge neben den Forstmitarbeitern, den Waldeigentümern und Naturschützern insbesondere die Jäger. „Klimaangepasste Wälder gibt es nur mit Jägern“, sagt sie.