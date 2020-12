Geweiht wurde das Denkmal am 20. November, dem Totensonntag des Jahres 1932. Richard Genn, ein Wehrer Bürger, dem die Geschichte seines Heimatortes sehr am Herzen liegt, ist im Besitz einiger Originalausschnitte aus der „Andernacher Volkszeitung“ und dem „Mayener Tageblatt“, in denen über die Feier berichtet wird.