Archivierter Artikel vom 11.09.2020, 15:53 Uhr

Roxanne berät seit mehr als zehn Jahren Sexarbeiterinnen

Das Hauptanliegen der Beratungsstelle Roxanne, die unter dem Dach von Pro Familia in Koblenz angesiedelt ist, ist es, die Arbeitsbedingungen der Prostituierten zu verbessern. Dazu gibt es Beratungstermine und Streetwork – in Corona-Zeiten allerdings extrem eingeschränkt. Roxanne informiert nicht nur und klärt auf, sondern sorgt beispielsweise auch für die medizinische Versorgung der Frauen, indem sie sie an Ärzte weiterleitet, die ehrenamtlich arbeiten.