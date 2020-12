Archivierter Artikel vom 14.08.2020, 11:08 Uhr

Karbach/Koblenz

Rot-Weiß ist Favorit

Im zweite Halbfinale fährt Regionalligist TuS Rot-Weiß Koblenz als Favorit zum Oberligisten FC Karbach. Der neue Rot-Weiß-Trainer Heiner Backhaus, der mit einer fast komplett neu formierten Mannschaft arbeitet, konzentriert sich auf dieses eine Spiel, alles andere ist ihm zu weit weg: „Ich bin der größte Feind davon, in zwei Schritten zu denken. Das Spiel in Karbach wird eine heikle Nummer.“ Denn natürlich will auch der FCK mit Torsten Schmidt das Finale auf dem Oberwerth erreichen.