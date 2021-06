Rote Burg

Um die Öffentlichkeit auf die prekäre Situation in der Veranstaltungswirtschaft aufmerksam zu machen, wurde am Dienstagabend der gesamte Burgberg und mehrere Objekte in der Altstadt- darunter das neue Restaurant Burgwächter (unten links) auf dem Marktplatz in rotes Licht gerückt.