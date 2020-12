Archivierter Artikel vom 07.10.2020, 17:06 Uhr

Röchling ist eine mittelständische Unternehmensgruppe in Familienbesitz, die sich auf die Verarbeitung technischer Kunststoffe spezialisiert hat und hier weltweit führend ist. Das Unternehmen ist in drei Teile gegliedert:

Röchling Industrial, die Kunststoffe für technische Anwendungen entwickelt, Röchling Automotive, die Lösungen und Komponenten für die Automobilindustrie liefert, und Röchling Medical, die Kunden im Medizin- und Pharmatechnikbereich versorgt. Die Röchling-Gruppe insgesamt hat rund 11.000 Mitarbeiter an 91 Standorten in 25 Ländern.

Die drei Unternehmensbereiche erwirtschafteten im Jahr 2018 einen Umsatz von 2,140 Milliarden Euro. Das Werk in Lahnstein mit seinen rund 300 Mitarbeitern gehört zum Unternehmensbereich Industrial. Der Chef der Industriesparte, Franz Lübbers, wohnt auch am Rhein-Lahn-Eck, ist aber nicht so oft zu Hause: Die Sparte beschäftigt mehr als 3200 Mitarbeiter an 43 Standorten und machte zuletzt rund 800 Millionen Euro Umsatz. tl