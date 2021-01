Rheinland-Pfalz als digitaler Vorreiter in der Justiz

„Rheinland-Pfalz ist das erste Bundesland, in dem alle Oberlandesgerichte, Landgerichte und Justizvollzugseinrichtungen mit modernster Videokonferenztechnik ausgestattet wurden“, berichtet das Ministerium. So können Zeugen, Anwälte, Sachverständige oder auch Dolmetscher per Videokonferenz zu einem Prozess zugeschaltet werden. Die Corona-Krise hat die Digitalisierung der Justiz aber 2020 noch einmal beschleunigt.