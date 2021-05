Der Rat hat die Einführung von wiederkehrenden Straßenausbaubeiträgen in Rheinbreitbach beschlossen. Die Belastungen der Eigentümer sollen sich dabei in Grenzen zu halten. Auf CDU-Antrag wurde laut Pressemitteilung mit Mehrheit der Anteil der Gemeinde in der Ortslage auf 40 Prozent festgelegt, ein Drittel höher als von der Verwaltung vorgeschlagen. Entsprechend werden die Anlieger entlastet. Die CDU begründete ihren Vorstoß mit dem hohen Anteil an Durchgangsverkehr im Ort. Für den Ortsteil Breite Heide wurde der Gemeindeanteil auf Antrag der UWG auf 30 statt 25 Prozent festgesetzt.