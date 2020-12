500 Gramm Weizenmehl

250 Gramm Zucker

250 Gramm Butter

drei Eier der Größe M

20 Gramm Zimt

zwei Päckchen Vanillezucker

Und so geht's:

Die Butter und den Zucker cremig rühren, die Eier nach und nach dazugeben, bis die Masse glatt und schaumig ist. Dann mischt man Zimt und Mehl und gibt dies löffelweise dazu, bis ein glatter Teig entstanden ist.

Aus dem Teig zwei circa 30 Zentimeter lange Rollen formen und in Frischhaltefolie über Nacht im Kühlschrank lagern. Mit dem Messer circa einen Zentimeter breite Scheiben schneiden und in das Waffeleisen legen und etwa drei bis fünf Minuten goldgelb backen. Für den Plätzchenteig sollen die Zutaten immer Raumtemperatur haben, so sollen also Eier nicht direkt aus dem Kühlschrank genommen und mit anderen Zutaten vermischt werden.