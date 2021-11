Rezension: „Die Eifel und die blinde Wut“

Plus

Zuletzt hat die Abschaffung der Biotonne im Landkreis Vulkaneifel große Diskussionen ausgelöst. Statt Papierbeuteln und großer „Madencontainer“ wollen viele Eifeler ihre Biotonne behalten. Doch kann man darüber so in Rage geraten, dass man jemanden umbringt? Fünf Jahre ist es her, dass der Kommunalpolitiker und Vollblutpopulist Timotheus Nippes getötet und zerstückelt wurde. Seine Überreste wurden in Müllcontainern gefunden. Nun rollt der gerade von seinem Burn-out genesene Kriminalkommissar Werner Baltes zusammen mit zwei Kollegen den alten Fall neu auf und stößt dabei auf einige Ungereimtheiten.