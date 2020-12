Langenhahn

Samstagabend, 19.30 Uhr in einem Garten in Langenhahn-Hinterkirchen. Der Grill ist angeworfen, das Bier kühl gestellt, Mario Selas hat es sich mit seiner Familie gemütlich gemacht. „Auf einmal ruft meine Frau ,da ist ein Flugzeug!‘, und dann hat es auch schon geknallt“, erinnert sich der 51-Jährige an den schicksalshaften Abend, den die meisten vor allem wegen des stundenlangen Stromausfalls in Erinnerung haben.