Retten höhere Erzeugerpreise die heimische Landwirtschaft?

„Die deutschen Landwirte müssen erhebliche Auflagen im Bezug auf Tierwohl – was grundsätzlich zu begrüßen ist – und Flächenstilllegung, Gewässerschutz, Zwischenfruchtanbau und vieles mehr erfüllen“, erklärt Landwirt Joachim Egert. Das werde sich nach den neuen Richtlinien ab 2023 noch verschärfen. „Das brauchen zum Beispiel brasilianische oder amerikanische Konzerne nicht.

Daher können wir – auch aufgrund unserer wesentlich kleineren Strukturen – nicht mit dem Weltmarkt konkurrieren“, so die Einschätzung. Das sei in allen Sparten der Landwirtschaft der Fall. Daher bräuchte man langfristig entsprechend hohe Preise. „Ansonsten werden viele Betriebe die Tierhaltung aufgeben, was zurzeit im Schweinebereich ganz deutlich zu spüren ist. Dann wird noch mehr aus dem Ausland importiert.“ joa