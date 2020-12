Die Saison im Freizeitbad Brohltal hat erst am Samstag, 27. Juni, begonnen. Geöffnet ist das Freizeitbad bis zum 3. Juli täglich von 15 bis 20 Uhr. Doch von Samstag, 4. Juli, an bis zum Ende der Sommerferien öffnet das Bad dann im Zwei-Schicht-System von jeweils 9.30 bis 14 Uhr, und von 15 bis 20 Uhr. Aufgrund der geltenden Abstandsgebote und Kontaktbeschränkungen werden pro Schicht maximal 400 Personen hereingelassen. Auf der Internetseite www.freizeitbad-brohltal.de ist ein Online-Reservierungstool eingerichtet, über das die Kontaktdaten bereits im Vorfeld erfragt werden. Die Nutzer des Tools haben einen bevorzugten Zugang. Den Vordruck können die Gäste zu Hause ausdrucken und mitbringen. Andernfalls muss das Kontaktformular an der Kasse ausgefüllt werden. Auf den Wegen vom Parkplatz zum Kassenbereich, im Eingangsbereich, an der Kasse, beim Ausgang sowie in den Umkleiden und Toiletten besteht eine Bedeckungspflicht für Mund und Nase. Die Nutzer des Reservierungstools haben einen bevorzugten Zugang.