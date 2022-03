Reserve kämpft um den Aufstieg in die Rheinland-Pfalz-Liga

Im Schatten der erfolgreichen Oberligavolleyballer hat sich die 2. Mannschaft der Westerwald Volleys mit Trainer Christof Heuser im bisherigen Saisonverlauf – von einer ärgerlichen Niederlage in Burgbrohl abgesehen – mit vier Siegen an die Tabellenspitze der Rheinlandliga Nord gespielt. Am Sonntagmorgen findet das alles entscheidende Spitzenspiel gegen den Tabellenzweiten TG Konz II statt.