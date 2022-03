Repräsentantin der Edelsteinregion

Biografisches: Bettina Reiter wurde 1991 in Idar-Oberstein geboren und wuchs in Langweiler auf, wo sie heute noch lebt. Sie arbeitet in einer Anwaltskanzlei und ist ehrenamtlich die 22. Deutsche Edelsteinkönigin. In ihrer Freizeit liebt sie es, Motorrad zu fahren, sie spielt Gitarre (früher sogar in einem Verein), und sie liebt das Kickboxen.