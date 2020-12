Aus dem Klinikum Idar-Oberstein hat das SWR-Fernsehen im „Report Mainz“ am Dienstagabend ausführlich für die ARD berichtet. Das von Chefredakteur Fritz Frey moderierte Politmagazin beleuchtete anhand der während des Lock-downs nur zur Hälfte belegten Stroke-Unit und der Medizinischen Klinik II (Kardiologie und Pneumologie) in Idar-Oberstein die Gründe für die in der Corona-Krise schwache Auslastung deutscher Kliniken. Interviews mit den beiden Chefärzten Dr.