Remagen plant umfassendes Mobilitätskonzept

„Ganz konkret und aktuell sind keine Arbeiten am Rheinradweg in Remagen in der Pipeline“, erklärt die Klimaschutzbeauftragte der Stadt Remagen, Chantal Zinke, auf Anfrage der Rhein-Zeitung. Dennoch sei man auch in der Römerstadt intensiv damit beschäftigt, in einem umfassenden und klimafreundlichen Mobilitätskonzept für das Stadtgebiet auch den Fahrradverkehr attraktiver zu gestalten.