Seit 123 Jahren erinnert auf dem Kornmarkt, an der Ecke des Hauses Mannheimer Straße 114, eine Plakette an den legendären preußischen Feldmarschall Gerhard Leberecht von Blücher. Er hielt sich zweimal in Kreuznach im damaligen Herffschen Haus, dem späteren Café Kiefer, auf.