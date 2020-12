Die ersten Schultage nach mehrwöchiger Pause an der IGS Herrstein-Rhaunen am Standort in Herrstein sind laut Rektorin Antje Petri-Burger besser verlaufen als erwartet. „Es läuft alles sehr ruhig, sehr diszipliniert ab, was das Verhalten der Schüler betrifft“, sagt die Schulleiterin. Die jungen Leute seien sich ihrer Verantwortung offenbar bewusst.