Reihe wird 2022 fortgesetzt

Für viele Künstler waren die Konzerte eine der wenigen Gelegenheiten, auch während der Pandemie aufzutreten. Und auch das Publikum nahm das vielfältige Angebot freudig an. Weitere positive Effekte: Viele neue Mitglieder sind in den vergangenen Monaten dem Förderverein der Landesmusikakademie beigetreten. Zum anderen werden die Einnahmen, die „Hoflieferant“ Rolf Sauer mit dem Ausschank bei den Konzerten erzielte, zur Unterstützung der Flutopfer an der Ahr gespendet – deutlich mehr als 4000 Euro sind zusammengekommen (RZ berichtete). In den kommenden Monaten wird es in Engers nun etwas ruhiger – einige Konzerte in Innenräumen sind aber geplant. Hofkonzerte wird es 2022 wieder geben – sicher erneut mit einem vielfältigen Programm. rcl