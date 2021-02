Die AfD geht selbstbewusst in diesen Wahlkampf und will die Wähler mit interaktiven Livesendungen, Kandidatenvideos, Talkrunden und Themenabenden erreichen. Für die Partei spielt vor allem Facebook ein große Rolle. „Dort haben wir einen treuen Abonnenten- und Freundeskreis von mehr als 32.000 Personen“, sagt ein Parteisprecher in Mainz. „Hier ist unsere Reichweite mit rund einer Million Personen im Monat am größten.“