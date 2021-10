Regisseurin gibt Infos

Plus

Studiocanal Filmverleih gibt zudem weitere Hintergrundinformationen zu dem Film. Die Regisseurin Katja von Garnier sagt: „Das Herz unserer Geschichte ist die Frage: Welche Limitationen haben unsere Hauptfiguren? Was haben die verbockt, dass sie ins Gefängnis gekommen sind? Und wie finden sie auf einen Weg zurück, der in eine bessere Zukunft führt?“ Diese Aspekte flossen in die Geschichte ein, die tiefgründiger sein sollte als die simple Frage, wie es ein junger Mensch auf eine gute Tanzschule schafft oder wie eine junge Frau das Herz eines professionellen Tänzers erobert.