Regionalliga soll spielen, Oberligen pausieren

Die Fußball-Regionalliga Südwest, in der auch die TuS Rot-Weiß Koblenz spielt, will den zwölften Spieltag an diesem Wochenende unter Beachtung der jeweiligen behördlichen Vorgaben durchführen. Wie es mit der Fortsetzung des Spielbetriebs trotz der Corona-Beschränkungen ab dem 13. Spieltag aussieht, hängt von der Zustimmung der zuständigen Bundesländer ab.