Reformprozess beschlossen Infolge der Veröffentlichung der MHG-Studie, mit der der Missbrauch in der katholischen Kirche aufgearbeitet werden soll, haben die DBK und das ZDK den Reformprozess Synodaler Weg beschlossen.

In vier Foren befasst er sich mit den Themen „Macht und Gewaltenteilung in der Kirche“, „Priesterliche Existenz heute“, „Frauen in Diensten und Ämtern in der Kirche“ sowie „Sexualität und Partnerschaft“. wfs