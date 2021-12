Weltweit muss von bis zu 10.000 Mitgliedern ausgegangen werden. Mit Combat 18 (die 18 steht für A und H) besteht ein „bewaffneter Arm“ von Blood and Honour, der vor allem in Großbritannien und Skandinavien aktiv ist, aber auch in Deutschland Anhänger hat. In Deutschland ist Blood and Honour seit 2000 verboten (Quelle: wikipedia).