Es sei gerade eine Zeit, in der die Heimat neu entdeckt werde, man lerne sie mehr zu schätzen, meinte Norbert Hißnauer (CDU) im Haupt- und Finanzausschuss mit Blick auf die Corona-Pandemie. E-Bikes ermöglichten es nun auch, „in unserem Gelände zu fahren“. In der Region könne man mit schönen Wäldern und Bewirtung in den Ortsgemeinden aufwarten.