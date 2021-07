Reaktionen

Plus

Die beiden Hobbyhistoriker, Wolfgang Gückelhorn und Matthias Bertram, waren beide bei der Vorstellung der Studie anwesend. Aus der Sicht von Wolfgang Gückelhorn bestätigt die Studie im Wesentlichen die dargestellten Informationen in der Erinnerungsstätte Lager „Rebstock“ in Marienthal. „Die dort dargestellten Informationen stützen sich auf meine Forschungsergebnisse von 2016 und 2017. Durch eigene neue Quellen und die Studie von Prof. Dr. Manfred Grieger wird das Wissen nun aktualisiert. Die Geschichtsforschung fördert immer wieder Neues zutage. Sie ist eine dynamische Wissenschaft“, so Wolfgang Gückelhorn.