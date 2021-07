Ratsleute bringen Neubauten von Kindertagesstätten voran

In Neuwied fehlen Plätze in Kindertagesstätten. Um dem entgegenzuwirken, hat der Stadtrat den Neubau von zwei Kitas vorangebracht. Einstimmig beauftragten die Ratsleute die Stadtverwaltung damit, auf einem Areal, das die Evangelische Kirchengemeinde Feldkirchen für den Bau einer eigenen Kindertagesstätte vorgesehen hatte, nun in Verantwortung der Stadt eine achtgruppige Kita zu planen und zu bauen.