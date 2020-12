Archivierter Artikel vom 28.05.2020, 17:58 Uhr

Rat hat zwei neue Mitglieder und beschließt die Verlegung von Stolpersteinen

Diana Göttes leitet seit Januar die Amtsgeschäfte der Stadt in Vertretung für den erkrankten Stadtbürgermeister Ulrich Elberskirch. Die Erste Beigeordnete der Stadt und Mitglied der SPD-Fraktion leitete auch die erste Sitzung des Stadtrates, die unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln nicht im Rathaus, sondern in der Turnhalle in der Bischof-Stradmann-Straße stattfand. Zwei neue Ratsmitglieder für die SPD-Fraktion verpflichtete sie – wegen Corona ohne den obligatorischen Handschlag: Claudia Bargon rückte für Fred Wrane nach, der sein Mandat niederlegen musste, weil sein Arbeitgeber, der Kindergarten St. Suitbertus, in den Zweckverband überging, in dem auch die Stadt Mitglied ist. Hans-Georg Mertins musste sein Mandat aus gesundheitlichen Gründen niederlegen. Er war seit 1994 Mitglied des Rates. Für ihn rückte der 28-jährige Marcel Göttes nach.