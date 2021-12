Rat fasst unter anderem Beschlüsse zu Lüftungsanlagen und Förderung erneuerbarer Energien

Plus

Um den Präsenzunterricht an den Grundschulen in der Verbandsgemeinde zu sichern und gleichzeitig die Gesundheit der Kinder zu schützen, sollen dezentrale, stationäre Luftfilteranlagen an den sechs Grundschulen der Verbandsgemeinde mit rund 100 Räumen angeschafft werden. Um die Investition in geschätzter Höhe von insgesamt 2,7 Millionen Euro zu realisieren, sollen entsprechende Förderanträge eingereicht werden. Rund 145.000 Euro Eigenanteil muss die Verbandsgemeinde dann noch für den Einbau solcher Anlagen selbst aufbringen.