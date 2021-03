Raser zeigen sich nach tödlichem Unfall unbeeindruckt

Mit dem schönen Wetter und steigenden Temperaturen wuchs in den vergangenen Tagen auch die Zahl der Motorradfahrer auf der Schliem. Einige Biker zeigten sich dabei unbeeindruckt von dem tödlichen Unfall in der vergangenen Woche zwischen Zollhaus und Allendorf. Anwohner aus Mudershausen berichteten, dass sie bereits in der Mittagszeit ein erhöhtes Aufkommen an Bikern registrierten, die zu schnell und zu laut unterwegs waren.