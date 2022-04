Ramstein ist das Drehkreuz der US-Streitkräfte in Europa

Der Luftwaffenstützpunkt Ramstein bei Kaiserslautern ist der wichtigste Flughafen der US-Streitkräfte in Europa. Nach der Machtübernahme der militant-islamistischen Taliban in Afghanistan im vergangenen Jahr diente die größte US-Airbase außerhalb Amerikas neben Doha im Golfemirat Katar als Drehkreuz, um Zehntausende Afghanen in Sicherheit zu bringen.

Berichten zufolge spielt Ramstein auch eine zentrale Rolle bei der Datenübermittlung für die umstrittenen Drohneneinsätze des US-Militärs – wie zum Beispiel im Jemen oder in Somalia. Lange Zeit waren auf der Air Base in Rheinland-Pfalz Atomwaffen stationiert. In der Region um Kaiserslautern leben derzeit rund 54.000 US-Bürger. Der heute größte europäische Nato-Flughafen ist seit den 1950er-Jahren in Betrieb. Seit den 1970er-Jahren beherbergt er auch das Hauptquartier der United States Air Forces in Europa.