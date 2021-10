Rätselraten um mysteriöse Postident-Aktion Im Nachhinein für Rätselraten sorgt eine in den Unterlagen erwähnte Postident-Aktion – also eine Identitätsfeststellung durch die Post. Diese soll am 10. April in Diez um 18.21 Uhr passiert sein.

Eine Angabe, die Sabine Langrehr nicht nachvollziehen kann. Denn an dem Tag sei sie nicht in Diez gewesen – was auch der Abwesenheitskalender ihres Arbeitgebers bestätige. „Und die meisten Postämter schließen doch um 18 Uhr.“ 2018 bei der Kontoeröffnung und 2020 beim Kreditantrag wurden außerdem noch Vorder- und Rückseite des Personalausweises gescannt. „Das war merkwürdig, denn die Daten waren ja schon lange eingegeben. Aber das hätte eben auch mit einer Neuvergabe eines Kredits erklärbar sein können“, fährt Langrehr fort. „Systembedingt wäre da immer die Standardantwort!“ joa