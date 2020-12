Archivierter Artikel vom 24.07.2020, 18:11 Uhr

Radweg über Bahnbrachen

Der Wallmenrother Ortsbürgermeister Michael Wäschenbach regt auch erneut an, den Siegtalradweg über die Bahnbrachen vom Bereich Ladestraße, Gewerbepark an der Bahn (ehemals Rangierablaufberg, da ist ein Radweg schon mitgedacht) und eine neue Brücke über die Sieg abseits der B 62 bis Wallmenroth fortzuführen. Betzdorfs Stadtbürgermeister Benjamin Geldsetzer hat diese Trasse auch noch für spätere Zeiten im Blick. Aber auch im Rat sei man der Auffassung, dass nun endlich der Siegtalradweg fortgeführt werden müsse, was wohl nur entlang der B 62 gehe, wenn der Bund bezahlt.