Radschuweit ist der erste Sommer-Abgang

„Gespräche hat es mit mir noch nicht gegeben, wir konzentrieren uns komplett auf den Klassenverbleib. Aber klar, parallel dazu sollten wir uns demnächst mal unterhalten“, sagt Trainer Thomas Eberhardt. In Marcel Radschuweit hat ein Spieler von sich aus bereits eine Entscheidung gefällt: Der Innenverteidiger verlässt die Binger und schließt sich der Spvgg Ingelheim an. „Sein Job lässt Oberliga-Fußball nicht mehr zu. Das selbst zu erkennen, zeigt den einwandfreien Charakter von Radsche. Zudem ist er frühzeitig auf uns zugekommen. Das lief alles in Absprache. So soll es sein“, lobte Eberhardt. olp