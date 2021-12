r5 zahlen EGDL 6.12.2021_k

Oberliga Nord

Krefelder EV - Herforder EV 1:9 Herner EV - Rostock Piranhas 10:1 Moskitos Essen - Icefighters Leipzig 1:4 LH Eisbären Hamm - Hannover Indians 2:4 Hannover Scorp. - Crocod. Hamburg 5:1 Black Dragons Erfurt - Saale Bulls Halle 3:5 Crocodiles Hamburg – Tilburg Trappers So., 16 Icefighters Leipzig – Herner EV Herforder EV – Black Dragons Erfurt So., 18 Saale B. Halle – Hannover Scorpions So., 18.15 EG Diez-Limburg – Hammer Eisbären So., 18.30 Hannover Indians – ESC Moskitos Essen Rostock Piranhas – Krefelder EV So., 19

1. Saale Bulls Halle 20 97: 65 51 2. Tilburg Trappers 19 87: 36 47 3. Hannover Scorpions 20 110: 63 46 4. Icefighters Leipzig 20 66: 42 40 5. EC Hannover Indians 20 88: 68 39 6. Crocodiles Hamburg 19 75: 59 36 7. Herner EV 18 79: 61 32 8. Herforder EV 19 84: 78 25 9. Rostock Piranhas 20 84:104 21 10. Black Dragons Erfurt 20 56: 77 21 11. EG Diez-Limburg 18 52: 85 16 12. Krefelder EV 21 61:125 16 13. ESC Moskitos Essen 20 59: 97 14 14. LH Eisbären Hamm 20 57: 95 7