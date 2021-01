Oberliga Nord

Herforder EV – Krefelder EV 2:3 Krefelder EV – Tilburg Trappers Fr., 19.30 EG Diez-Limburg – Herner EV LH Eisbären Hamm – Hannover Scorpions Crocod. Hamburg – Icefighters Leipzig Herner EV – EHC Erfurt alle Fr., 20 Herforder EV – S. Bulls Halle Fr., 20.30 Tilburg Trappers – Icefighters Leipzig So., 15 Herner EV – Krefelder EV So., 17 Herforder EV – LH Eisbären Hamm So., 18 S. Bulls Halle – Crocod. Hamburg So., 18.15 Hannover Scorp. – EG Diez-Limburg So., 18.30

1. Hannover Scorpions 21 108: 54 55 2. Herner EV 21 95: 71 39 3. Crocodiles Hamburg 19 78: 64 37 4. Tilburg Trappers 20 76: 49 36 5. Icefighters Leipzig 16 60: 50 30 6. Saale Bulls Halle 18 64: 56 30 7. EC Hannover Indians 17 65: 63 29 8. Krefelder EV 21 77: 87 24 9. EHC Erfurt 15 50: 50 20 10. Herforder EV 20 66:105 17 11. Rostock Piranhas 15 66: 76 16 12. EG Diez-Limburg 17 56: 81 16 13. LH Eisbären Hamm 18 36: 91 8