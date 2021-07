Archivierter Artikel vom 02.06.2021, 08:57 Uhr

Auf dem Rad in guter Gesellschaft: Marc Eggeling (Foto) behauptete sich in der Gruppe um den früheren Hawaii-Champion Sebastian Kienle. Am Ende kam der 24-Jährige Lahnsteiner in St. Pölten auf Platz 17.