Wieder vereint auf dem Eis: Cheyne Matheson (am Puck) und Kyle Brothers (links) stürmten am Freitagabend wie einst im schwedischen Kiruna Seite an Seite. Nach Brothers haben die Rockets mit dem Ex-Essener Dominik Patocka bereits den Neuzugang in ihrer Mannschaftsliste stehen.