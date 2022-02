R5 buz EGDL 23.2.2022_k

Mark Shevyrin (am Puck) war am Dienstagabend einer von fünf Förderlizenzspielern im Team der EG Diez-Limburg, die das Kellerduell bei den Hammer Eisbären mit 5:4 nach Verlängerung gewann. Zuletzt siegten die Rockets auswärts am 28. November.