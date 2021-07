Plus

„An alle Einsatzkräfte der Feuerwehren im Rhein-Lahn-Kreis, die im Katastrophengebiet tätig waren oder sind. Niemand muss mit den schlimmen Bildern und Gedanken alleine fertig werden.“ Das hatte der Kreisfeuerwehrverband in einer Einladung zu einem Gesprächstreffen in Rettert mit einer Vertreterin der Fachklinik Katzenelnbogen am 21. Juli geschrieben.