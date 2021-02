Protest: Verhandlung läuft

Tritt die EG Diez-Limburg in dieser Hauptrunde noch ein weiteres Mal bei den Hannover Indians an? Wie Oberliga-Spielleiter Markus Schubert gegenüber unserer Zeitung bestätigt, haben die Rockets Protest gegen die Wertung der am 31. Januar mit 3:4 verlorenen Partie eingelegt, weil die Hauptschiedsrichter Eugen Berger und Patrick Meier im Mitteldrittel in einem Diezer Überzahlspiel erst mit ungefähr 30-sekündiger Verspätung auch das korrekte Kräfteverhältnis von 5:4 zu Gunsten der Gäste vom Heckenweg auf dem Eis zuließen. „Das Verfahren läuft derzeit noch“, berichtet Schubert.