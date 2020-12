Archivierter Artikel vom 06.05.2020, 16:22 Uhr

Protest gegen Johannes-Kaup-Straße Schon 2004 hat der Kreuznacher Stadtrat beschlossen, im Neubaugebiet in den Weingärten eine Straße nach dem Wehrmachtsoffizier Johannes Kaup zu benennen, der am 18. März 1945 die Stadt den heranrückenden amerikanischen Truppe überließ. Gegen die Straßenbenennung protestiert jetzt der Kreuznacher Prof.