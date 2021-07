Propst: Kein „Weiter so wie vorher“

Klaus-Volker Schütz (Foto: Dekanat) hatte in seinem Lagebericht vor der Synode den Blick auf die ökonomische und gesellschaftliche Situation der Landeskirche nach der Corona-Pandemie gelenkt. „Meines Erachtens ist es wichtig, in unserer Kirche, aber auch und vor allem gesellschaftlich und ökonomisch, zu erkennen: Es kann kein einfaches ,Weiter-so-wie-vorher' geben“, sagte der Vertreter der Kirchenleitung.

Die evangelische Kirche habe trotz rückläufiger Mitgliederzahlen viel kreatives Potenzial. „Trotzdem überschauen wir nicht, wie unser Weg nach Corona sein wird und welche Auswirkungen die Krise auf unsere Arbeit und auch unsere Ressourcen haben wird.“ Das unterstreiche die Bedeutung des Reformprozesses „ekhn.2030“.

In einer Andacht hatte Schütz zuvor an einen Satz des Theologen Alfred Delp erinnert, der Leitsatz für heute sein könne, damit Kirche nicht an Relevanz verliert: „Es muss um den Menschen gehen!“ Nicht die Institution Kirche sei entscheidend für die Zukunft, sondern die Frage, ob Kirche den Weg zu den Menschen findet, weil sie Entscheidendes zu sagen hat.