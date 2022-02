Projektidee entstand in der Corona-Pandemie

Die Idee für den Podcast entstand in der Anfangszeit der Corona-Pandemie, in der viele, insbesondere ältere Menschen nicht mehr wie gewohnt am öffentlichen Leben teilnehmen konnten. Träger ist der Verein Sozialkompass Nassau. Unterstützt wird HÖRlokal von der G.-u.-I.-Leifheit-Stiftung.