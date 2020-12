Archivierter Artikel vom 22.04.2020, 16:56 Uhr

Programmänderungen im Kunstbetrieb nicht ausgeschlossen Von langer Hand geplant ist das diesjährige „Artist-in-Residence“-Programm im Kunstpavillon Burgbrohl. Bereits im vergangenen Jahr tagte die Jury, in der neben Kunstpavillon-Leiterin Karin Meiner auch Boris Nieslony, Verbandsgemeindebürgermeister Johannes Bell und die Burgbrohler Beigeordneten Simone Schneider sowie Udo Rindsfüsser saßen. 55 Künstler hatten sich beworben, um als Gastkünstler in Burgbrohl partizipativ mit den Menschen in der Region zu arbeiten.