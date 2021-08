Programm, Infos und Kartenverkauf

Das Programmheft der Theater- und der Musikgemeinde liegt in den Rathäusern in Betzdorf und Kirchen aus. Infos und Karten auch über Internet unter www.theatergemeinde-betzdorf.de sowie www.musikgemeinde.de

Die Musikgemeinde bittet für das Auftaktkonzert am 8. September, 19.30 Uhr, in der Stadthalle Betzdorf um den Kauf von Karten bei Ruth Dücker. Telefonisch unter 02741/9304 85 oder per Mail: ruth.duecker@t-online.de

Das normale Abo und das Schnupperabo für drei Theaterstücke kann gebucht werden, unter Telefon 02741/2914 27 oder per Mail an die Adresse vhs@vg-bg.de

Karten im Vorverkauf sind auch im Bürgerbüro Betzdorf sowie in der Buchhandlung MankelMuth Betzdorf erhältlich. Karten für die Musikgemeinde gibt es zusätzlich auch im Bürgerbüro Kirchen sowie bei Decku in Kirchen.