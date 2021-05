Programm in Bad Ems zu Christi Himmelfahrt

An den Veranstaltungen lässt sich aber nicht nur durchs richtige „Klicken“ teilnehmen. An Christi Himmelfahrt, Donnerstag, 13. Mai, gibt es die Gelegenheit, den Eröffnungsgottesdienst um 10 Uhr in Bad Ems zu verfolgen.